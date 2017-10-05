Сирия и Австралия сыграли вничью в первом матче финала плей-офф

В первом финальном матче плей-офф азиатского отбора ЧМ-2018 сборные Австралии и Сирии сыграли вничью – 1:1. Отметим, что игра, в которой хозяевами были сирийцы, проходила в Малайзии. Ответная встреча пройдет в Австралии 10 октября.

Мелакка, стадион «Хан Джебат»

Сирия – Австралия – 1:1 (0:1)

Голы: Аль Сомах 85 (пен) – Крус 40.

Сирия: Альма, Аль-Массри, Хадж Мохамад, Аль-Мобайед, Аджан, Калфа (Аль-Джафаль 46), Аль-Мавас (Аль-Хатиб 76), Аль-Мидани, Юссеф, Харбин (Мардикян 80), Аль-Сома.

Главный тренер: Айман Хаким.

Австралия: Райан, Дегенек, Сэйнсбери, Джерман, Рисдон (Рукавица 63), Миллиган, Муй, Крус (Луонго 69), Леки, Бехич, Юрич (Рогич 83).

Главный тренер: Анге Постекоглу.

Предупреждения: Аль-Мобайед 13, Рисдон 36, Миллиган 45+1, Дегенек 51, Харбин 78, Леки 80, Аль-Массри 87.

Судья: Фагани (Иран).

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