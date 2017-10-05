Англия выявила желание провести финал Лиги чемпионов в 2023 году

Футбольная ассоциация Англии намерена подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов в 2023 году. Это лишь одна из стратегических задач организации. Также страна желает принять престижную велогонку «Тур де Франс» в 2021 году и чемпионат мира по легкой атлетике в 2027 или 2029 году.

В течение восьми лет на проведение спортивных мероприятий будет выделено 30 миллионов фунтов.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов-2019 состоится на новом стадионе «Атлетико».

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