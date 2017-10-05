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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
15:30 Матч завершен Сирия 1:1 Австралия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Азербайджан -:- Чехия
19:00 сегодня Армения -:- Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
21:45 сегодня Шотландия -:- Словакия
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
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Иньеста: «Мы заслуживаем того, чтобы жить в мире»

сегодня, 17:58

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал напряженную ситуацию вокруг клуба из-за референдума о независимости Каталонии.

«Я никогда не оценивал публично и не оцениваю такие сложные ситуации, которые вызывают неоднозначные чувства. Но ясно одно: нынешняя ситуация исключительна. Чтобы избежать дальнейших потерь и ущерба, мы должны наладить диалог, возобновить общение. Сделайте это ради всех нас. Мы заслуживаем того, чтобы жить в мире».

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Все комментарии
требл ответил жменя семечек
сегодня в 18:45
жменя семечек:
тут ещё майкл с пластуном имеются! они как шоумены получше выглядят ))
Майкл меня лично веселит сильнее киэнджина) Кстати, Фиделя Кастро церковь анафеме предала, как ты думаешь, именно об этом смысл авы джинна?)
жменя семечек ответил требл
сегодня в 18:43
требл:
Есть же поговорка: в семье не без...Вот отделится киэнджин, кто нас развлекать всех будет? )
тут ещё майкл с пластуном имеются! они как шоумены получше выглядят ))
требл ответил жменя семечек
сегодня в 18:40
жменя семечек:
кинжин, 90% соккера ждёт когда ты уже от сайта отделишься! хочешь референдум проведём?
Есть же поговорка: в семье не без...Вот отделится киэнджин, кто нас развлекать всех будет? )
da da da
сегодня в 18:39
радует что полузащитников уровня Иньесты в Реале не существовало.
жменя семечек
сегодня в 18:33
кинжин, 90% соккера ждёт когда ты уже от сайта отделишься! хочешь референдум проведём?
жменя семечек
сегодня в 18:29
иньеста весьма умный и рассудительный молодой человек! а на фоне пике просто мудрецом выглядит
киэнджин
сегодня в 18:12
И рот Жмени с Кирасинкой для общего блага..
требл
сегодня в 18:07
И ещё рот Пике закрыть нужно вам - вот это главное.
barcelona and cruyff
сегодня в 18:05
Иньеста правильно все сказал
Гоша Великолепный
сегодня в 18:01
Очень хорошо понимаю каталонцев и желаю им обрести свободу!
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