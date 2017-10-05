Иньеста: «Мы заслуживаем того, чтобы жить в мире»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал напряженную ситуацию вокруг клуба из-за референдума о независимости Каталонии.

«Я никогда не оценивал публично и не оцениваю такие сложные ситуации, которые вызывают неоднозначные чувства. Но ясно одно: нынешняя ситуация исключительна. Чтобы избежать дальнейших потерь и ущерба, мы должны наладить диалог, возобновить общение. Сделайте это ради всех нас. Мы заслуживаем того, чтобы жить в мире».

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