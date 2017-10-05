Монтелла: «Цель „Милана“ — закончить чемпионат в первой четверке»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла готовится к дерби с «Интером», которое состоится 15 октября, и рассуждает о перспективах команды в сезоне:

«В моей работе есть одна замечательная штука — все мысли всегда направлены на следующую игру.

Поражение „Ромы“ обожгло. Возможно, мы его не заслуживали, однако жизнь продолжается, мы намерены улучшить свою игру. Ожидания от „Милана“ были и остаются очень высокими, мы их чувствуем нутром и знаем, что пресса воспринимает их так же. Я не обращаю внимания на разговоры — не первый год работаю. Когда тренируешь команды вроде „Милана“, всегда появляются риски.

Наша цель — развиваться и закончить чемпионат в первой четверке. Мы не настолько далеки».

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