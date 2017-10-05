Джеррард: «Я уверен, что „Ливерпуль“ окажется в четверке лучших команд»

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне тренер молодежной команды мерсисайдцев Стивен Джеррард считает, что коллективу по силам добиться успехов в этом сезоне:

«Во времена, когда тебя критикуют и жизнь не кажется сладкой, ты сохраняешь эти эмоции и выплескиваешь их в нужный момент. Впереди у „Ливерпуля“ большие игры, и парни точно способны на победу. Тогда все будут счастливы.

Мы провели только семь игр в Премьер-Лиге — не время паниковать. У нас отличный менеджер, тренерский штаб, они хорошо заботятся о футболистах.

Думаю, что всё в порядке. Я не из тех, кто будет прислушиваться к критике после семи матчей. Себя и команду я судил, когда мы сыграли хотя бы 10 или 15 игр в сезоне. Так что посмотрим, где мы будем. Я абсолютно уверен, что мы окажемся в четверке лучших команд и каждый станет немного счастливее, чем есть сейчас».

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