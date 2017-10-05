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Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
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Варан: «Зидан в сборной? Почему бы и нет»

сегодня, 17:53

Защитник «Реала» Рафаэль Варан, который высказывал комплименты своему наставнику Зинедину Зидану, отметил, что тот способен однажды возглавить сборную Франции.

«Зидан и Дешам похожи тем, что построили прекрасную карьеру, многого добились. Они очень спокойны и умеют принимать решения в ключевые моменты. Может ли Зидан возглавить сборную? Почему бы и нет. Это был отличный игрок, а сейчас он отличный тренер».

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 18:17
Вполне возможно, что после "Реала" он и возглавит сборную.
Прежде чем перейти в другой топ-клуб Европы (путь Конте).
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