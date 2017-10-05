Ляказетт: «Мама не позволила бы мне стать вратарем. Сказала, что это опасно»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал о том, что в детстве играл в футбол на позиции голкипера:

«В детстве я стоял в воротах, но моя мама не поддерживала это. Считала, что быть вратарем слишком опасно. Она сказала, что либо я буду форвардом, либо играть не буду вообще.

В юности иногда мне было стыдно за свою реакцию после матчей с командами выше классом. Но так происходило не всегда. Считаю, что у меня здравый темперамент. Я был достаточно сдержанным, да и сейчас остаюсь. Мне просто нравилось играть со своими друзьями.

Если мы проигрывали, разумеется, я расстраивался. Плакал из-за любой неприятной вещи. Но не переживайте — сейчас все по-другому!»

Ранее Ляказетт рассказал о разнице между французским и английским футболом.

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