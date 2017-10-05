Хайнкес подтвердил, что «Бавария» предложила ему работу

72-летний Юпп Хайнкес завершил тренерскую карьеру, однако уволившая Карло Анчелотти «Бавария» просит его вернуться. Специалист подтвердил правдивость этой информации:

«Пока ничего не ясно. Нужно всё это проанализировать. Прошло четыре с половиной года с тех пор, как я покинул „Баварию“. Футбол изменился».

Хайнкес сообщил о том, что он встречался с президентом мюнхенцев Ули Хенессом, председателем правления Карл-Хайнцем Румменниге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Тренеру предложили возглавить «Баварию» до лета 2018 года.

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