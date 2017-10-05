Ван дер Сар рассказал, за счет чего Роналду стал успешнее Руни

Легендарный голландский голкипер Эдвин Ван дер Сар рассказал о том, что позволило нападающему «Реала» Криштиану Роналду стать более классным форвардом, чем Уэйн Руни:
«Оба на поле работали с невероятным усердием, однако Роналду вышел на новый уровень. Даже вне поля он отдыхал правильно и укреплял своё тело».
Ван дер Сар также рассказал о том, что Роналду в «Манчестер Юнайтед» нравилось отрабатывать удары после тренировок именно с ним.
Напомним, что сам голландец на днях покинул пост председателя совета директоров «Аякса».
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Ну и Роналду более целеустремлённый, конечно. И это в нем восхищает.
Ну и Роналду более целеустремлённый, конечно. И это в нем восхищает.