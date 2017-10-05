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Румыния разобралась с Казахстаном

вчера, 23:38
РумынияРумыния3 : 1КазахстанКазахстанМатч завершен

В ничего не решавшем матче отбора к ЧМ-2018 Румыния переиграла Казахстан.

Плоешти, стадион «Илие Оанэ».

Румыния - Казахстан - 3:1 (2:0)
Голы: Будеску 33, 38 (пен), Кешерю 73Турысбек 82.

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Григоре, Кирикеш, Пинтилий (Хобан 70), Марин, Будеску (Ионицэ 80), Кипчу, Грозав, Андоне (Кешерю 66), Ганя.
Главный тренер: Космин Контра.

Казахстан: Покатилов, Ахметов, Дмитренко, Суюмбаев, Малый, Дарабаев, Куат, Нургалиев (Хижниченко 46), Тагыберген (Турысбек 66), Муртазаев (Щеткин 58), Бейсебеков.
Главный тренер: Александр Бородюк.

Предупреждения: Куат 9, Пинтилий 24, Суюмбаев 53, Кипчу 64, Бензар 71, Дарабаев 74, Малый 79.

Судья: Сандро Шерер.

В другом матче дня Польша разгромила Армению (6:1).

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