Румыния разобралась с Казахстаном

В ничего не решавшем матче отбора к ЧМ-2018 Румыния переиграла Казахстан.
Плоешти, стадион «Илие Оанэ».
Румыния - Казахстан - 3:1 (2:0)
Голы: Будеску 33, 38 (пен), Кешерю 73 — Турысбек 82.
Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Григоре, Кирикеш, Пинтилий (Хобан 70), Марин, Будеску (Ионицэ 80), Кипчу, Грозав, Андоне (Кешерю 66), Ганя.
Главный тренер: Космин Контра.
Казахстан: Покатилов, Ахметов, Дмитренко, Суюмбаев, Малый, Дарабаев, Куат, Нургалиев (Хижниченко 46), Тагыберген (Турысбек 66), Муртазаев (Щеткин 58), Бейсебеков.
Главный тренер: Александр Бородюк.
Предупреждения: Куат 9, Пинтилий 24, Суюмбаев 53, Кипчу 64, Бензар 71, Дарабаев 74, Малый 79.
Судья: Сандро Шерер.
В другом матче дня Польша разгромила Армению (6:1).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте