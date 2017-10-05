Мальта сыграла вничью с Литвой

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Мальты сыграла вничью с Литвой.
Та’Кали, стадион «Национальный»
Мальта – Литва – 1:1 (1:0)
Голы: Агиус 23 – Сливка 53.
Мальта: Хогг, Агиус, Ст. Борг, Камиллери, Фенек (Аттард 90+2), Дж. Зерафа, Мускат, Гамбин (К. Борг 86), Шембри (Фаилла 46), Эффьонг, Пизани.
Главный тренер: Пьетро Гедин.
Литва: Зубас, Микуцкис, Андрюшкевичюс, Вайткунас, Гирдвайнис, Куклис, Вальскис (Папшис 46), Сливка, Черных, Новиков, Матулевичюс (Спалвис 80).
Главный тренер: Эдгарас Янкаускас.
Предупреждения: Куклис 22, Гирдвайнис 42, Мускат 74.
Судья: Оганесян (Армения).
В другом матче Германия обыграла Северную Ирландию.
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