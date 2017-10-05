Норвежцы забили восемь мячей в ворота Сан-Марино

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Норвегии разгромила Сан-Марино.
Серравалле, стадион «Олимпико»
Сан-Марино – Норвегия – 0:8 (0:4)
Голы: Хенриксен 8, Кинг 14 (пен), Кинг 17, М. Эльюнусси 39, М. Эльюнусси 48, Сельнес 58, М. Эльюнусси 68, Линнес 86.
Сан-Марино: А. Симончини, Д. Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Гасперони, М. Берретти, Червеллини (Ринальди 80), Ф. Берарди (Бонини 67), Бернарди (Томассини 89).
Главный тренер: Пьер Анджело Манцароли.
Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Линнес, Вальсвик, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, М. Эльюнусси (Т. Эльюнусси 71), Берге (Сельнес 46), Кинг (Седерлунд 62), Серлот.
Главный тренер: Ларс Лагербек.
Предупреждения: Червеллини 48, Гасперони 51, Д. Симончини 57, Чеволи 90+1.
Судья: Даллас (Шотландия).
В другом матче Германия обыграла Северную Ирландию.
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