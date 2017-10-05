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Норвежцы забили восемь мячей в ворота Сан-Марино

вчера, 23:36
Сан-МариноСан-Марино0 : 8НорвегияНорвегияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Норвегии разгромила Сан-Марино.

Серравалле, стадион «Олимпико»

Сан-Марино – Норвегия – 0:8 (0:4)
Голы: Хенриксен 8, Кинг 14 (пен), Кинг 17, М. Эльюнусси 39, М. Эльюнусси 48, Сельнес 58, М. Эльюнусси 68, Линнес 86.

Сан-Марино: А. Симончини, Д. Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони, Гасперони, М. Берретти, Червеллини (Ринальди 80), Ф. Берарди (Бонини 67), Бернарди (Томассини 89).
Главный тренер: Пьер Анджело Манцароли.

Норвегия: Ярстейн, Свенссон, Линнес, Вальсвик, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, М. Эльюнусси (Т. Эльюнусси 71), Берге (Сельнес 46), Кинг (Седерлунд 62), Серлот.
Главный тренер: Ларс Лагербек.

Предупреждения: Червеллини 48, Гасперони 51, Д. Симончини 57, Чеволи 90+1.

Судья: Даллас (Шотландия).

В другом матче Германия обыграла Северную Ирландию.

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 00:32
Даже норвежцы Сан-Морино забивают.
Свиняка
сегодня в 00:17
Бессердечные викинги
ст_прапорщик
вчера в 23:54
надо было ещё Легербеку дать пробить разок и судейской бригаде заодно))
4ever Ars
вчера в 23:45
Кто-то порезвился))
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