Германия в гостях одолела Северную Ирландию

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Германии на выезде обыграла Северную Ирландию.
Белфаст, стадион «Уиндзор Парк»
Северная Ирландия – Германия – 1:3 (0:2)
Голы: Мадженнис 90+3 - Руди 2, Вагнер 21, Киммих 86.
Северная Ирландия: МакГоверн, МакЛафлин, МакОли, Дж. Эванс, Ходсон (Даллас 46), К. Эванс (Сэвилл 80), Дэйвис, Норвуд, Брант, Лафферти (Вашингтон 69), Мадженнис.
Главный тренер: Майкл О’Нил.
Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Мюллер (Штиндль 83), Кроос, Руди, Горецка (Эмре Джан 66), Дракслер (Сане 72), Вагнер.
Главный тренер: Йоахим Лев.
Судья: Маккели (Голландия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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