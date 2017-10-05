Просинечки: «Доволен игрой, но жаль, что не выиграли»

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки прокомментировал поражение от Чехии (1:2) в матче отбора ЧМ-2018.

«Вчера я уже говорил, что будет трудная игра. Сегодня мы в этом убедились. Ответили сопернику голом, но проблемы на втором этаже сказали свое слово. Рамиль Шейдаев упустил шанс забить. В целом, я остался доволен. Но, жаль, что не выиграли.

До конца года у меня действующий контракт. Обсудим после Германии будущее. В футболе случаются ошибки. Моя команда сегодня их допустила. Проблемы были при „стандартах“. Работы в любом случае много, останусь я или нет. Но мы стали более зрелищно играть, и вы это должны признать. Махира Мадатова выпустил в конце, но он не смог показать свой потенциал. Может, он обиделся на меня, что я не сразу его выпустил на поле.

Почему не вызываю Дениза Йылмаза? В марте против Германии он должен был выйти в основе, но не захотел играть. Не буду звать тех, кто не хочет играть в сборной. Пока я здесь, таких в сборную звать не буду. Он не захотел играть на той позиции, на которую я его ставил. Профессиональный футболист должен играть там, куда поставит тренер.

Впереди матч с Германией. Трудно что-то противопоставить немцам. Не только нам. Не знаю, сыграет ли в этой встрече Бадави Гусейнов. Он получил сегодня травму. Пока не знаю, кого ставить в центре обороны».

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