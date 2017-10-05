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Мбаппе: «Мне еще далеко до „Золотого мяча“»

сегодня, 22:46

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что ему пока рано думать о «Золотом мяче». При этом он не исключил, что его одноклубник Неймар, возможно, приблизился к заветному призу.

«Мне далеко до „Золотого мяча“, но, может быть, Неймар приблизился к нему. 

Мне предстоит долгий путь. Сейчас я думаю о нынешнем сезоне, о том, как выиграть титулы с клубом и со сборной Франции. Далее, возможно, я вернусь к вопросу „Золотого мяча“».

Рулевой «Арсенала» Арсен Венгер не исключает, что в будущем Мбаппе тоже может выиграть «Золотой мяч».

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Все комментарии
bexxx ответил Бессмертный
сегодня в 23:07
Бессмертный:
Был такой же мега перспективный Балотелли, посмотрим по какому пути этот пойдёт.
Мбаппе более быстрый игрок и техничный чем этот балотелли. Даже сравнивать их дурно
Морозовский
сегодня в 22:56
Килиан ! Накопи деньжат и купи, вон у Роналду, сразу два !
Бессмертный
сегодня в 22:52
Был такой же мега перспективный Балотелли, посмотрим по какому пути этот пойдёт.
Großer Bayern München
сегодня в 22:49
Тебе даже думать, о золотом мяче нельзя.
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