«Бавария» хочет вернуть Хайнкеса

«Бавария» продолжает поиск нового главного тренера после увольнения Карло Анчелотти. В список претендентов на пост наставника попал Юпп Хайнкес, который ранее управлял командой, но завершил тренерскую карьеру. Он триумфально ушел из «Баварии» в 2013 году, выиграв Лигу чемпионов и все внутренние соревнования. Однако руководство клуба хочет попросить его вернуться и поработать до конца сезона.

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