Реконструкция стадиона им. Стрельцова начнется в ближайшие месяцы

Работы по реконструкции московского стадиона имени Эдуарда Стрельцова начнутся либо в конце этого года, либо в начале следующего. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Россиум», который стал владельцем 75,51% акций «Торпедо».

«Работы по реконструкции спортивного комплекса на Восточной улице в Москве, включающего стадион имени Эдуарда Стрельцова, ГК „Инград“ планирует начать в конце этого - начале следующего года. Как и было озвучено ранее, на время реконструкции действующие в настоящий момент в спортивном комплексе секции продолжат свою работу».

Стадион им. Эдуарда Стрельцова (изначально он назывался «Торпедо») открылся в 1960 году. В 1998 году стадион был реконструирован: деревянные скамейки были заменены пластиковыми креслами.

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