«Ювентус» продлит контракты с Барцальи и Кьеллини

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб намерен продлить контракты с 36-летним защитником Андреа Барцальи и 33-летним беком Джорджо Кьеллини. Текущие соглашения футболистов рассчитаны до конца этого сезона.

«У нас есть футболисты, чьи контракты истекают, и мы рассматриваем различные варианты.

Что касается Барцальи и Кьеллини, то мы без проблем разберемся с этим вопросами. Обе стороны хотят продолжать сотрудничество, и мы рады, что такие игроки играют за „Ювентус“».

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