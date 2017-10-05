«Челси» подготовил новые контракты для Азара и Куртуа

Британская пресса уведомляет, что «Челси» подготовил новые контракты для двух бельгийских игроков — полузащитник Эдена Азара и голкипер Тибо Куртуа.

Капитан сборной Бельгии и так был самым высокооплачиваемым игроком «синих», зарабатывая 200 тыс. фунтов в неделю. Новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты до 300 тыс. фунтов в неделю без учета бонусов. Таким образом, Азар станет наиболее высокооплачиваемым футболистом Премьер-Лиги.

Пролонгирование сотрудничества с хавбеком — приоритетная задача лондонцев, однако «Челси» намерен продлить контракт и с Куртуа. По действующему соглашению, вратарь получает 120 тыс. фунтов в неделю. Его зарплата должна возрасти до 200 тысяч.

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