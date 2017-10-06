Иньеста подписал пожизненный контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста продлил контракт с клубом. Отмечается, что это пожизненный договор. Андрес сможет выступать за каталонцев столько, сколько пожелает. После завершения карьеры Иньеста сможет выбрать другую роль в клубе.

Сегодня также состоится специальная пресс-конференция по этому поводу с участием Иньесты и президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Иньеста дебютировал за основную команду «Барсы» в октябре 2002 года, на его счету 639 матчей и 55 забитых мячей.

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