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Иньеста подписал пожизненный контракт с «Барселоной»

сегодня, 13:03

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста продлил контракт с клубом. Отмечается, что это пожизненный договор. Андрес сможет выступать за каталонцев столько, сколько пожелает. После завершения карьеры Иньеста сможет выбрать другую роль в клубе.

Сегодня также состоится специальная пресс-конференция по этому поводу с участием Иньесты и президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу.

Иньеста дебютировал за основную команду «Барсы» в октябре 2002 года, на его счету 639 матчей и 55 забитых мячей.

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Все комментарии
Гоша Великолепный
сегодня в 14:29
Великий клуб,великий игрок!
Vector-B B
сегодня в 14:29
Легенда всего Испанского футбола!!!
shur
сегодня в 14:27
В главных ролях: Андрес Иньеста-Дон Кихот Ламанческий и его верный помощник Санчо Пансо-Лионель Месси!!! В роли мельницы-НЕПОБЕДИМЫЙ РЕАЛ(МАДРИД).
konstantin_t
сегодня в 14:16
Америкосы щас взгрустнули наверное
Шуnя771
сегодня в 14:16
"Барселона" испанский "Белый лебедь"!))
Großer Bayern München
сегодня в 14:13
Рад за него.
DVoxNN
сегодня в 14:10
Розовым не понять. Они с возрастом своих "легенд" просто выкидывают.
Байкал-38 ответил RussianHorse
сегодня в 14:10
RussianHorse:
Человек благородный, когда поймёт, что не тянет - уйдёт. Это не Паша Погребняк, чтобы сидеть на лавке и доить команду.
Он не уйдёт, его не отпустят, да и сам не захочет! Он останется в структуре клуба! А переход от игрока в сотрудники клуба будет нормальный не так как у Тотти, которому уже все в открытую говорили заканчивай играть!
yudin_duda
сегодня в 14:06
Теперь у гнома есть конкурент-нахлебник, снова ложку достанет :)
Inside91
сегодня в 14:01
Аминь.
Василий 50
сегодня в 13:54
Почему только пожизненный?
ДСА
сегодня в 13:49
Так и до 50 можно играть.
sihafazatron
сегодня в 13:48
заслужил,вот так и нужно поступать с легендами клуба!
Пластун
сегодня в 13:45
Отлично. Надо было так и с Хави. Правда Маэстро сам захотел уйти поняв, что не вытягивает. Но ведь мог и на замену выходить!!!!
Bavaria_M
сегодня в 13:44
был мужик и нет мужика эх
Байкал-38
сегодня в 13:41
    Ty4ka98
    сегодня в 13:41
    Новость, за которую лично я испытываю гордость.

    Отлично!
    007007
    сегодня в 13:30
    Меська каталонский так не сможет - где помахают деньгой - туда и убежит))
    ману дель мораль
    сегодня в 13:28
    Великий футболист.
    Владимир Ушаков
    сегодня в 13:24
    А говорили что рабство отменили
    Бессмертный
    сегодня в 13:24
    Интересно, а что будет за разрыв пожизненного контракта? Как со стороны Барсы, так и со стороны Иньесты?)
    Gorbuncov
    сегодня в 13:23
    Вау, вот это новость !
    Отличный контракт, и достойное отношение к легенде клуба !
    RussianHorse
    сегодня в 13:19
    Человек благородный, когда поймёт, что не тянет - уйдёт.
    Это не Паша Погребняк, чтобы сидеть на лавке и доить команду.
    time out
    сегодня в 13:18
    Подумаешь, пожизненный контракт! В цска братья Березуцкие без пожизненного контракта - на всю жизнь.
    Owl Fake
    сегодня в 13:17
    Заслужил. Один из символов современного футбола.
    VIPded
    сегодня в 13:14
    И клаусула, видимо, в миллиард евро...)))
    Zayac_65
    сегодня в 13:13
    Все это внушает уважение..
    marvel777 ответил Belgie2009
    сегодня в 13:13
    Belgie2009:
    Если вдруг придется начинать в АПЛ 4 девизии:-)
    ему то что он уже все выиграл и возраст скоро будет подходящий для 4 ого дивизиона)
    Belgie2009
    сегодня в 13:08
    Если вдруг придется начинать в АПЛ 4 девизии:-)
    grafff
    сегодня в 13:07
    Правильный выбор!!!!!
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