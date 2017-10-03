Ареола пока отказался от нового контракта с ПСЖ

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареола не спешит продлевать контракт с клубом.

Ареола не самым удачным образом начал свою карьеру в парижском гранде, поэтому летом руководство клуба искало ему замену, однако затем француз существенно добавил, и теперь боссы хотят продлить договор с 24-летним игроком. Тем не менее Ареола не спешит это делать, поскольку к нему есть интерес из Англии и от «Ювентуса».

Действующее соглашение Альфонса рассчитано до лета 2019 года.

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