Источник: «Азар станет самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги»

В «Челси» осознают, что полузащитника Эдена Азара хотят видеть в своих рядах другие клубы, потому лондонцы готовят для своего лидера новый контракт.

По информации источника, после паузы на матчи сборных Азар и «Челси» приступят к обсуждению вопроса о продлении сотрудничества.

Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2020 года и приносит бельгийцу 220 тысяч фунтов в неделю. Новый контракт, по слухам, увеличит зарплату 26-летнего игрока до 300 тысяч фунтов в неделю, что позволит ему обойти полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, который зарабатывает 290 тысяч фунтов в неделю.

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