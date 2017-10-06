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Сантуш не знает, сыграет ли Роналду с Андоррой

сегодня, 22:30
АндорраАндорра-:-ПортугалияПортугалияЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не знает, сможет ли нападающий Криштиану Роналду принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против национальной команды Андорры. Напомним, что Роналду пока тренировался отдельно от товарищей по команде.

«Все хотят узнать, сыграет ли Криштиану.

На поле выйдут те, кто готов лучше. Я определюсь с составом за несколько часов до игры.

Будем ли экономить силы перед матчем со Швейцарией? Если бы кто-то уже думал о Швейцарии, то в Андорре их бы не было».

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сегодня в 23:12
Зачем выпускать это дно? Его надо держать пока не понадобится чтобы нырнуть в концовке
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