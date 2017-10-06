Киган считает, что травма Кейна может перечеркнуть надежды сборной Англии на Мундиале

Бывший игрок и тренер сборной Англии Кевин Киган считает, что травмы нападающего Харри Кейна может помешать родоначальникам футбола удачно выступить на чемпионате мира в России:

«Важно, чтобы все были здоровы. Не только Кейн, но и Деле Алли. Если только все лучшие игроки будут в строю, будут шансы на успех.

Например, сборная Нидерландов образца 1974 года. Представьте, что за них не играли бы Кройф и Нескенс. Никто бы не удивился, если бы они проигрывали.

Но в Англии люди считают, что можно побеждать и без двух лучших игроков. Это англичане, такие оптимисты».

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