Моджи: «„Милан“ - идеальный клуб для Конте»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи считает, что главный тренер «Челси» Антонио Конте придется ко двору в «Милане», если решит покинуть лондонский клуб:

«Конте хочет вернуться в Италию, и „Милан“ - идеальный клуб для него.

Если он что-нибудь выиграет с „Челси“ и в этом сезоне, то его уход из лондонского клуба будет возможен».

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