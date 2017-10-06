Симеоне: «Я бы хотел тренировать своего сына»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне признался, что хотел бы поработать со своим сыном - нападающим «Фиорентины» Джованни Симеоне:

«Какого игрока я бы хотел тренировать? Моего сына Джованни.

Мне нравятся его навыки, думаю, он может стать отличным нападающим. Он физически силен, много бегает, работает на благо команды и хочет побеждать.

Однако тренировать сына всегда нелегко. Посмотрите на Мичела, который тренирует сына Адриана. Это нелегко».

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