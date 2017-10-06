Кьеллини: «К рейтингу ФИФА есть кое-какие вопросы»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини не придает большого значения тому, что «Скуадра Адзурра» занимает 17-е, крайне низкое для себя, место в рейтинге ФИФА:

«К рейтингу ФИФА есть кое-какие вопросы. Результатам товарищеских матчей придают слишком большое значение. В матчах отбора мы не проигрывали с 2006 года, сразу после победы на чемпионате мира в Германии, меня тогда даже в составе не было.

Каждый, кто принимает участие в таком турнире, знает, что эти 30-40 дней могут изменить все, и мы хотим быть там».

Напомним, что лидирует в рейтинге ФИФА сборная Германии, потеснившая с вершины Бразилию.

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