Вентура: «Если ничего не создаёшь за целый тайм, легко можно и пропустить»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал ничью с Македонией в матче отборочного турнира чемпионата мира:

«Мы потеряли некоторых игроков и нити игры во втором тайме.

Думаю, нам не хватило физической готовности, отсюда потеря остроты, мы ничего не могли создать. В футболе, если ничего не создаешь за целый тайм, легко можно и пропустить.

Повторяем ошибки из матча с Испанией, возможно, дело в психологии. Мы потеряли шансы на 1-е место, теперь нацеливаемся на плей-офф.

Надеемся, что вскоре те игроки, которых не хватает, вернутся в строй, а остальные смогут сыграть стабильнее».

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