Хислоп: «Баркли должен поубавить финансовые аппетиты, если хочет перейти в „Тоттенхэм“»

Известный в прошлом голкипер Шака Хислоп оценил возможность перехода полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Тоттенхэм»:

«Думаю, его переход в „Тоттенхэм“ возможен. Но ему нужно поубавить свои финансовые аппетиты.

Ожидалось, что он перейдет в „Тоттенхэм“ еще летом, но он хотел быть самым высокооплачиваемым полузащитником в составе „шпор“. Этого не будет.

Я не уверен, что он в старте выходить будет. Если он хочет перейти, то должен спуститься с небес на землю».

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