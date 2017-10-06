Дешам: «Болгария будет действовать в игре с Францией, как в победном матче против Швеции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против национальной команды Болгарии:

«Мы с самого начала знали, что это будет очень важный матч. И ничего не изменилось.

Самое важное - это выступление и отношение к матчу игроков. Болгария в этой отборочной кампании выиграла 4 встречи, действуя в агрессивной манере.

Класс их игроков позволяет им играть в контратакующий футбол. Не думаю, что в их игре что-то изменится в сравнении с матчем против сборной Швеции (болгары тогда победили)».

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