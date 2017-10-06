Украина не без труда одолела Косово

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Украина обыграла Косово.
Шкодер, стадион «Лоро Боричи»
Косово – Украина – 0:2 (0:0)
Голы: Пакарада 60 (авт), Ярмоленко 88.
Косово: Уйкани, Яшаница, Ррахмани, Мусолли (Фламур 84), Пакарада, Рашица, Криезью (Рашани 53), Войвода, Халими, Селина, Мурики (Нухиу 70).
Главный тренер: Альберт Буньяки.
Украина: Пятов, Хачериди, Ордец, Матвиенко, Караваев, Ротань (Степаненко 63), Сидорчук, Коноплянка, Гармаш, Ярмоленко, Кравец (Марлос 46).
Главный тренер: Андрей Шевченко.
Предупреждения: Кравец 42, Криезью 45, Ордец 55, Халими 87.
Судья: Крэйг Поусон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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с победой!