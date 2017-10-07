Арена: «Дисквалификация игроков за накопленные жёлтые карточки - это бредятина»

Главный тренер сборной США Брюс Арена раскритиковал систему наказания игроков пропуском матча за накопленные в ходе отборочных кампаний желтые карточки:

«Многие этого не понимают, но правила, касающиеся карточек, просто глупейшие. Допустим, мы отыграли 15 матчей. Если вы получили желтую карточку в 1-м туре отборочного турнира и в 15-м, то пропустите 16-й. Бредятина - не понимаю этого.

Я рад, что долгие годы мне не приходилось сталкиваться с этим, иначе я бы тронулся головой».

Сегодня ночью сборная США в домашнем матче 9-го тура 5-го раунда отборочного этапа ЧМ-2018 разгромила Панаму.

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