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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 сегодня ЮАР -:- Буркина-Фасо
16:00 сегодня Уганда -:- Гана
19:00 сегодня Нигерия -:- Замбия
19:00 сегодня Камерун -:- Алжир
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20:00 сегодня Ливия -:- ДР Конго
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
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21:45 сегодня Кипр -:- Греция
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21:45 сегодня Болгария -:- Франция
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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Арена: «Дисквалификация игроков за накопленные жёлтые карточки - это бредятина»

сегодня, 08:45

Главный тренер сборной США Брюс Арена раскритиковал систему наказания игроков пропуском матча за накопленные в ходе отборочных кампаний желтые карточки:

«Многие этого не понимают, но правила, касающиеся карточек, просто глупейшие. Допустим, мы отыграли 15 матчей. Если вы получили желтую карточку в 1-м туре отборочного турнира и в 15-м, то пропустите 16-й. Бредятина - не понимаю этого.

Я рад, что долгие годы мне не приходилось сталкиваться с этим, иначе я бы тронулся головой».

Сегодня ночью сборная США в домашнем матче 9-го тура 5-го раунда отборочного этапа ЧМ-2018 разгромила Панаму.

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