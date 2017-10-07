Модрич: «Поддерживаем ли мы Чачича? Придётся продолжать играть под его руководством»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после ничьей с Финляндией в матче отборочного турнира ЧМ-2018 намекнул на некомпетентность главного тренера «шашечных» Анте Чачича:
«Поддерживают ли игроки сборной Чачича? А что нам остается? Мы начинали с ним отборочную кампанию, придется продолжать.
До матча с Исландией все было здорово, а сейчас внезапно мы все потеряли. Это горькая правда, ситуация катастрофическая.
Что произошло? Ничего, мы просто поставили под сомнение выход на чемпионат мира.
При счете 0:0 мы старались забить, имели моменты, владели инициативой. Забив, мы стали играть на удержание, дожидались финального свистка в матче против такой сборной...
Невероятно, но мы испытывали сложности в матчах против Косово и Финляндии. Раньше мы бы с легкостью их обыграли».
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