Модрич: «Поддерживаем ли мы Чачича? Придётся продолжать играть под его руководством»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после ничьей с Финляндией в матче отборочного турнира ЧМ-2018 намекнул на некомпетентность главного тренера «шашечных» Анте Чачича:

«Поддерживают ли игроки сборной Чачича? А что нам остается? Мы начинали с ним отборочную кампанию, придется продолжать.

До матча с Исландией все было здорово, а сейчас внезапно мы все потеряли. Это горькая правда, ситуация катастрофическая.

Что произошло? Ничего, мы просто поставили под сомнение выход на чемпионат мира.

При счете 0:0 мы старались забить, имели моменты, владели инициативой. Забив, мы стали играть на удержание, дожидались финального свистка в матче против такой сборной...

Невероятно, но мы испытывали сложности в матчах против Косово и Финляндии. Раньше мы бы с легкостью их обыграли».

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