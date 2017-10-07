Арена: «Теперь у сборной США хорошие шансы попасть на чемпионат мира»

Главный тренер сборной США Брюс Арена прокомментировал победу над Панамой в матче отборочного турнира ЧМ-2018:

«Теперь у нас хорошие шансы попасть на чемпионат мира.

Мы проводим хороший год, хотя некоторые и думают иначе. Хорошая победа для нашей команды.

В ноябре 2016 года у нас было ноль побед и два поражения, разница голов - минус пять. С тех пор мы значительно улучшили свое положение.

С шестой строчки в турнирной таблице мы поднялись на третью. Теперь все зависит от нас, мы должны доделать свою работу».

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