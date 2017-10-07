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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
16:00 сегодня ЮАР -:- Буркина-Фасо
16:00 сегодня Уганда -:- Гана
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20:30 сегодня Кабо-Верде -:- Сенегал
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
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21:45 сегодня Андорра -:- Португалия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
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04:30 Матч завершен Мексика 3:1 Тринидад и Тобаго
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Арена: «Теперь у сборной США хорошие шансы попасть на чемпионат мира»

сегодня, 09:26
СШАСША4 : 0ПанамаПанамаМатч завершен

Главный тренер сборной США Брюс Арена прокомментировал победу над Панамой в матче отборочного турнира ЧМ-2018:

«Теперь у нас хорошие шансы попасть на чемпионат мира.

Мы проводим хороший год, хотя некоторые и думают иначе. Хорошая победа для нашей команды.

В ноябре 2016 года у нас было ноль побед и два поражения, разница голов - минус пять. С тех пор мы значительно улучшили свое положение.

С шестой строчки в турнирной таблице мы поднялись на третью. Теперь все зависит от нас, мы должны доделать свою работу».

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Знатог
сегодня в 09:39
арена умеет говорить? у нас в России тоже есть арена которая умеет говорить.
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