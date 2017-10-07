Р. де Бур: «Я бы дал сборной Нидерландов 5% на то, что они выйдут на чемпионат мира»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рональд де Бур не слишком верит в то, что «Оранье» по силам пробиться на чемпионат мира в России:

«Сборная Нидерландов в очень плохом положении. Я бы дал нам 5% на то, что мы выйдем на чемпионат мира.

Мы сыграем против Беларуси на выезде. Там играть непросто. Исторически у нас там часто возникали проблемы. Предположим, мы выиграем 1:0 или 2:0. Швеция же дома будет играть против Люксембурга. Думаю, они забьют сопернику как минимум четыре мяча. А это значит, что в последнем туре нам нужно будет обыгрывать шведов в Амстердаме со счетом 5:0 или 6:0.

Все возможно. Мы видели, как „Барселона“ отыгралась в дуэли с ПСЖ. Но сборная Нидерландов не „Барселона“».

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