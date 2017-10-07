Маротта: «Дибала бесценен»

Главный исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о будущем Пауло Дибала в туринском клубе.
«Дибала бесценен, поэтому никаких предложений мы не принимаем», - заявил Маротта. «Я всегда говорил, что любой игрок нашей команды вправе распоряжаться своим будущим. Пауло сказал, что хочет остаться в „Ювентусе“ навсегда.
Это говорит о том, что в будущем мы заключим с ним еще один контракт на новых условиях, чтобы сохранить его. Это именно то, что он у нас просил».
Недавно легендарный нападающий Алессандро Дель Пьеро очень лестно высказывался об аргентинском нападающем.
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Тогда пусть подписывает Пожизненный контракт как Иньеста) В чем проблема то?)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1015526.shtml
Тогда пусть подписывает Пожизненный контракт как Иньеста) В чем проблема то?)