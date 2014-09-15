ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2014/2015

Широков: «В октябре буду готов выйти на поле»

15 сентября 2014, 11:34
 Полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о том, когда состоится его возвращение в игру.

«Точно могу сказать, что в октябре буду готов выйти на поле, – отметил Широков в эфире телеканала „Россия 2“. – Да, раньше говорили, что смогу играть еще в сентябре, но нет смысла форсировать подготовку. В общую группу вернусь уже 29 сентября».
Все новости
Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»
23 ноября 2020 Комментарии15
«Наш волшебник». «Ростов» хвалит игру Ерёменко
30 декабря 2019 ФотоКомментарии10
Глушаков: «У меня еще много сил для выступления на высоком уровне»
30 декабря 2019 Комментарии17
Агент Смолова: «Вариант с переходом в МЮ был реальным для Фёдора»
24 декабря 2019 Комментарии64
ОфициальноМ. Григорьев покинул курский «Авангард»
19 декабря 2019 Комментарии2
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
18 декабря 2019 Комментарии14
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100