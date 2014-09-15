Широков: «В октябре буду готов выйти на поле»

Полузащитник «Спартака»рассказал о том, когда состоится его возвращение в игру.«Точно могу сказать, что в октябре буду готов выйти на поле, – отметил Широков в эфире телеканала „Россия 2“. – Да, раньше говорили, что смогу играть еще в сентябре, но нет смысла форсировать подготовку. В общую группу вернусь уже 29 сентября».