«Спартак» собирается приобрести марокканского защитника «Утрехта»

1756138055

вчера, 19:07

Марокканский защитник может перейти из «Утрехта» в «Спартак».

Московский клуб предлагает за футболиста 3 миллиона евро, а также готов в будущем добавить еще 2 млн в виде бонусов при совпадении ряда условий.

В прошлом сезоне Элькаруани, играя на левом фланге обороны «Утрехта», в 34 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач.