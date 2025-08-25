 
«Спартак» собирается приобрести марокканского защитника «Утрехта»

вчера, 19:07

Марокканский защитник Суффьян Элькаруани может перейти из «Утрехта» в «Спартак».

Московский клуб предлагает за футболиста 3 миллиона евро, а также готов в будущем добавить еще 2 млн в виде бонусов при совпадении ряда условий.

В прошлом сезоне Элькаруани, играя на левом фланге обороны «Утрехта», в 34 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач.

derrik2000
derrik2000
сегодня в 01:15
Дополнение к этому:

"«Спартак» предложил Суфьяну Эль-Каруани заключить контракт на 3 года.
Об этом информирует Sport24. Сам защитник готов переехать в Россию. В ближайшие дни «Утрехт» должен прислать ответ на предложение «Спартака»."
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:47
Тренер, прежде всего должен быть мудрым наставником, способным понимать своих футболистов. Так было в советском футболе. Сейчас многое поменялось и не в лучшую сторону. Я не припомню, чтобы Бесков или Лобан дебоширили на бровке и нервировали своих игроков. Неговоря уже о том, чтобы бить лампочки или ломать стойки. Такие тренеры и такие действия дискредитируют Имя Спартака. Но, видимо Лукойл и ВТБ- близки по духу. Ничего удивительного- буржуины...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40, ред.
Да мне кажется у него нет понимания вообще как людьми управлять, не в плане пойди туда сделай то, этот то он может сказать, а в плане психологии. Команда попала в тяжёлую ситуацию и никто им не в состоянии помочь успокоиться, выдохнуть ,они все напряжены, все на взводе. Слишкович чем хорош был? Человечностью, простотой, он не обнимался ни с кем, он поддерживал по нормальному, у него команда была именно что спокойна по хорошему, без суеты, без нервов. У борова же всё на кипятке, всё на нервяках, не может он здоровую атмосферу создать. А эти обнимашки постоянные его никого не должны вводить в заблуждение, это лишь показатель того что этот человек не знает как взаимодействовать с людьми и подменяет все формы человеческих отношений физической близостью.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:35
Спартаку, конечно, виднее, кого брать - у них для этого есть специальные люди, которые работают за деньги. И вообще, Лукойл сделал Спартак довольно закрытым клубом. Информация поступает маленькими порциями. Так что, нет у нас возможности рассуждать о трансферной ситуации в целом. Вот когда ТО закроется, тогда и узнаем окончательный состав Спартака.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:28
Полностью согласен и поддерживаю!!!!!!! Вспомните, как надежно и просто, блистательно, заиграла пара ЦЗ Чернов-Бабич у Слишковича!!! Любо дорого было смотреть. Весь футбол Спартака заиграл новыми, свежими красками!!! Появилась мысль в атаке, движение, комбинации. А сейчас, весь 1-й тайм Спартак играет навесами, исторически, чуждыми Спартаку!!! Прежде, чем тренер приходит в команду, надо, хотябы ознакомиться с историей Великого Клуба, узнать, как играла команда в прошлом, что ей подходит, а что её неприемлемо. И сколько бы мне не говорили, что футбол изменился, старый футбол устарел, я говорю: ничего подобного, и сейчас, футбол Спартака-80х лупил всех и каждого, если им правильно пользоваться!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Увы и ах, но у Лукойла своё мнение. Вообще пятая часть чемпионата позади, а у КБ 8 очков, для любого руководства команды уровня амбиций Спартака это было бы однозначным указанием к действию, но только не для Лукойла. Все эти новости о трансферах печалят только тем что хороших защитников которые были, Чернова отдали в аренду, Дуарте тоже хотят продавать по непонятным причинам. При том что тренер действующий решил играть в три центральных, то есть нужны ещё хотя бы 2 для ротации, итого 5, а их сейчас 2шт и один Литвинов. А так в целом уже буквы закончились критиковать Станковича, мне кажется всё что я мог сказать я уже по 100 тысяч раз повторил и дальнейшую писанину ощущаю как безумие)
Capral
Capral
вчера в 20:14
Я не знаю, что это за овощ, зато, знаю другое: никакой, самый сильный защитник не усилит оборону команды, если у неё нет толкового тренера... Только тренер может организовать общую защиту команды и на макете показать- куда бежать, кого держать. Сейчас не 40-е и не 50-е, когда играли в пять нападающих и когда нападение и защита были отдельными государствами, а защитники строго стояли на своих позициях, не двигаясь дальше своей штрафной.

Сейчас, давно уже защита и полузащита- это единое целое, когда одно неотделимо от другого. И для этого не нужен тотальный футбол в прямом смысле слова, нужна общая сыгранность между линиями и общий неразрывный грамотный баланс, а это- исключительно тренерский удел. Какой великолепный был Бабич у Абаскаля, и каким невыразительным, и ненадежным он стал у Станковича... Я не гоню Станка из Спартака, но в его окончательный успех не верю...

Да, Спартак может выдать снова яркий отрезок, как прошлой осенью, но у Станка нет стабильности и он не может, временный успех закрепить на постоянной основе. Поэтому, я не очень уверен, что новый защитник Спартака, станет Панацеей и избавлением от бед.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 19:35
Ну этот по крайней мере основной игрок Утрехта. И в прошлом сезоне в Эредивизие 8 голевых пасов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:30
Ну.....просто не знаем мы такого футболиста...может...а может...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:16
Московский клуб предлагает за футболиста 3 миллиона евро
Который стоит 9 млн
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:11
Скоро чемпионат заканчивается а Спартак всё усиливается)))
Гость
