«Спартак» собирается приобрести марокканского защитника «Утрехта»

Марокканский защитник Суффьян Элькаруани может перейти из «Утрехта» в «Спартак».
Московский клуб предлагает за футболиста 3 миллиона евро, а также готов в будущем добавить еще 2 млн в виде бонусов при совпадении ряда условий.
В прошлом сезоне Элькаруани, играя на левом фланге обороны «Утрехта», в 34 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 мяча и сделал 8 голевых передач.
Сейчас, давно уже защита и полузащита- это единое целое, когда одно неотделимо от другого. И для этого не нужен тотальный футбол в прямом смысле слова, нужна общая сыгранность между линиями и общий неразрывный грамотный баланс, а это- исключительно тренерский удел. Какой великолепный был Бабич у Абаскаля, и каким невыразительным, и ненадежным он стал у Станковича... Я не гоню Станка из Спартака, но в его окончательный успех не верю...
Да, Спартак может выдать снова яркий отрезок, как прошлой осенью, но у Станка нет стабильности и он не может, временный успех закрепить на постоянной основе. Поэтому, я не очень уверен, что новый защитник Спартака, станет Панацеей и избавлением от бед.
Сейчас, давно уже защита и полузащита- это единое целое, когда одно неотделимо от другого. И для этого не нужен тотальный футбол в прямом смысле слова, нужна общая сыгранность между линиями и общий неразрывный грамотный баланс, а это- исключительно тренерский удел. Какой великолепный был Бабич у Абаскаля, и каким невыразительным, и ненадежным он стал у Станковича... Я не гоню Станка из Спартака, но в его окончательный успех не верю...
Да, Спартак может выдать снова яркий отрезок, как прошлой осенью, но у Станка нет стабильности и он не может, временный успех закрепить на постоянной основе. Поэтому, я не очень уверен, что новый защитник Спартака, станет Панацеей и избавлением от бед.