Слот: «Нужно говорить об Экитике, а не обсуждать Исака»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможном переходе в клуб форварда «Ньюкасла» Александера Исака:
С учетом того, как Уго Экитике начал свою карьеру в «Ливерпуле», сейчас нужно говорить именно о нем, а не обсуждать Исака.
Было бы несправедливо по отношению к Уго рассуждать о других футболистах. Даже в тех случаях, когда у нас действительно есть интерес к игрокам других команд, мы не говорим об этом публично.
«Ливерпуль» приобрел Экитике у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В двух официальных матчах за «красных» Уго забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Исак по-прежнему отказывается играть за «Ньюкасл», добиваясь перехода в «Ливерпуль».