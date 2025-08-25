 
Слот: «Нужно говорить об Экитике, а не обсуждать Исака»

вчера, 19:19

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможном переходе в клуб форварда «Ньюкасла» Александера Исака:

С учетом того, как Уго Экитике начал свою карьеру в «Ливерпуле», сейчас нужно говорить именно о нем, а не обсуждать Исака.

Было бы несправедливо по отношению к Уго рассуждать о других футболистах. Даже в тех случаях, когда у нас действительно есть интерес к игрокам других команд, мы не говорим об этом публично.

«Ливерпуль» приобрел Экитике у «Айнтрахта» за 95 миллионов евро. В двух официальных матчах за «красных» Уго забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Исак по-прежнему отказывается играть за «Ньюкасл», добиваясь перехода в «Ливерпуль».

6we9pr4ajwu2
6we9pr4ajwu2
вчера в 20:46
Если есть Уго,то Исака теперь не нужен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:09
Думаю, он верные слова говорит...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:08
всё правильно сказал и дал понять Исаку что бы возвращался в состав.
Гость
