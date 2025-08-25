Слот: «Нужно говорить об Экитике, а не обсуждать Исака»

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб форварда «Ньюкасла» :

С учетом того, как начал свою карьеру в «Ливерпуле», сейчас нужно говорить именно о нем, а не обсуждать Исака.

Было бы несправедливо по отношению к Уго рассуждать о других футболистах. Даже в тех случаях, когда у нас действительно есть интерес к игрокам других команд, мы не говорим об этом публично.