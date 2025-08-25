 
Франция. Лига 1 2025/2026

Сафонов хочет провести полноценный сезон в ПСЖ

Jeck Denielse
вчера в 18:12
Ещё не доказано что лучше....
Сидеть за большие деньги...или играть за меньшие.....
И потому каждый свободен в своём выборе...от порицаний со стороны.....
kva356hp7xw7
вчера в 14:56
Кому-то и на лавке полноценный сезон.
sv_1969
sv_1969 ответ Ministri Krasnodar
вчера в 14:26
Ну значит его все устраивает! Такой менталитет у парня
Kosmos58
вчера в 13:32
А так всё хорошо начиналось!..
lotsman
вчера в 13:22
Естественно он хочет, но хочет ли руководство ПСЖ. Вот вопрос.)
Comentarios
вчера в 12:28
С Матвеем видно что хочет играть. А там обещания обещания обещания
112910415
вчера в 12:11
Молодец!
Захарян вот тоже готовится провести полноценный сезон! )
Comentarios
вчера в 12:10
Скажу так этот француз на удачу... У Матвея все конкретней
Joseph Dredd
вчера в 11:45
Есть сомнения предоставится ли ему такой шанс, но может и повезти. Плюс как сменщик он важен ещё и в том, что в случае травмы Шевалье будет основным вратарём некоторое время.
felix
вчера в 11:42
Я тоже готов полноценно сезон отсидеть на лавке в ПСЖ, мою кандидатуру не рассмотрят?
rjjyuarqgyf2
вчера в 11:36
Никто думаю и не сомневался в его планах
Ministri Krasnodar
вчера в 11:28
Его не рассматривают как первый номер . Смысл сидеть без игровой практики …
Bad Listener
вчера в 11:22, ред.
Мотя решил затеряться навсегда на лавочке ПСЖ. Я думаю незачем, только Лигу 1 и Кубок Франции ещё раз взять, больше ничего этой команде больше не светит.
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:20
Тут главное-чего хотят шейхи...
