Сафонов хочет провести полноценный сезон в ПСЖ

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов хочет остаться в клубе.
По информации источника, 26-летний россиянин желает остаться и провести полноценный сезон в команде. Он не намерен покидать парижский клуб.
Сидеть за большие деньги...или играть за меньшие.....
И потому каждый свободен в своём выборе...от порицаний со стороны.....
Захарян вот тоже готовится провести полноценный сезон! )
