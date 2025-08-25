«Спартак» проведёт товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси

1756136049

вчера, 18:34

Московский «Спартак» договорился о проведении товарищеской встречи с лидером чемпионата Беларуси клубом «Макслайн» из Витебска во время паузы на матчи сборных.

Игра состоится в Москве на «Лукойл Арене» 8 сентября и начнется в 19:30.

Клуб из Витебска после 19 туров лидирует в чемпионате Беларуси, не потерпев ни одного поражения и опережая ближайшего преследователя «Славию» на 11 очков.