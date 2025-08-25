 
«Спартак» проведёт товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси

вчера, 18:34

Московский «Спартак» договорился о проведении товарищеской встречи с лидером чемпионата Беларуси клубом «Макслайн» из Витебска во время паузы на матчи сборных.

Игра состоится в Москве на «Лукойл Арене» 8 сентября и начнется в 19:30.

Клуб из Витебска после 19 туров лидирует в чемпионате Беларуси, не потерпев ни одного поражения и опережая ближайшего преследователя «Славию» на 11 очков.

ABir
ABir
вчера в 23:12
Белорусам будет полезно проверить неслучайность своего лидерства спаррингом со Спартаком.
j7u938ue4mf6
j7u938ue4mf6
вчера в 20:58
Встреча равных соперников принесет пользу обеим командам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:14
Ну что это за название, Макслайн? Без иностранных названий разве нельзя обойтись? Я думал Белоруссия избежит этого. Кстати команда показывает отличный футбол. Как посмотреть? 5 канал ТВ Беларусь. Доступ в интернете свободный, бесплатный доступ, без кодов и регистрации. Его знак похож на красную сим-карту. Кстати, на этом же канале показывают матчи чемпионата России.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:26, ред.
В самую девятку, как говорил, неповторимый Г.Саркисьянц!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:26
Не равный брак...мы ведь не лидеры...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24
Товарняки тоже должны быть между командами ну хотя бы по статусу близкими....
Тут даже стоимость составов
Спартак 135 млн евро
Макслайн 7 млн евро
Понятна мотивация МЛ Витебск....
Не понятна мотивация Спартака....
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:55
О Спартаке и Дуарте новость имеется.
Некуда больше вставить:

"Переговоры «Спартака» по трансферу защитника Алексиса Дуарте в бразильский «Сантос» могут сорваться. Об этом сообщил FG Noronha.

По данным источника, красно-белые недовольны поведением представителей заинтересованного клуба. По слухам, в процессе переговоров они перестали выходить на связь.

Дуарте оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Он – один из трех профильных центральных защитников в заявке красно-белых (в составе есть Срджан Бабич и Руслан Литвинов).


В текущем розыгрыше РПЛ Дуарте сыграл в пяти матчах, в четырех из которых вышел с первых минут.

В минувшем матче с «Рубином» (победа красно-белых, 2:0) «Спартак» играл в три центральных защитника.

В случае осуществления сделки Дуарте может стать одноклубником Неймара, вернувшегося в родной клуб спустя 12 лет."
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:48
Как мир перевернулся и как футбол подсел. Раньше можно было наслаждаться советским чемпионатом, с участием разных самобытных команд, а сейчас, непонятно кто, какой-то лидер чемпионата Беларуси. Я впервые слышу это слово. А где же минское Динамо? И вот с такими командами должен играть Спартак. Дожились...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:36, ред.
Вот, команда уровня тренера Станковича приедет играть против Станковича.
Махнулся бы с ними тренерами не глядя
ffn728ymys9g
ffn728ymys9g
вчера в 18:35
Матч нужен обеим сторонам,по обмену опытом
Вещий
Вещий
вчера в 18:34
Посмотрим на что будет способен Спартачек в этой игре...
