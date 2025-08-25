«Спартак» проведёт товарищеский матч с лидером чемпионата Беларуси

Московский «Спартак» договорился о проведении товарищеской встречи с лидером чемпионата Беларуси клубом «Макслайн» из Витебска во время паузы на матчи сборных.
Игра состоится в Москве на «Лукойл Арене» 8 сентября и начнется в 19:30.
Клуб из Витебска после 19 туров лидирует в чемпионате Беларуси, не потерпев ни одного поражения и опережая ближайшего преследователя «Славию» на 11 очков.
Тут даже стоимость составов
Спартак 135 млн евро
Макслайн 7 млн евро
Понятна мотивация МЛ Витебск....
Не понятна мотивация Спартака....
Некуда больше вставить:
"Переговоры «Спартака» по трансферу защитника Алексиса Дуарте в бразильский «Сантос» могут сорваться. Об этом сообщил FG Noronha.
По данным источника, красно-белые недовольны поведением представителей заинтересованного клуба. По слухам, в процессе переговоров они перестали выходить на связь.
Дуарте оценивается порталом Transfermarkt в 3 млн евро. Он – один из трех профильных центральных защитников в заявке красно-белых (в составе есть Срджан Бабич и Руслан Литвинов).
В текущем розыгрыше РПЛ Дуарте сыграл в пяти матчах, в четырех из которых вышел с первых минут.
В минувшем матче с «Рубином» (победа красно-белых, 2:0) «Спартак» играл в три центральных защитника.
В случае осуществления сделки Дуарте может стать одноклубником Неймара, вернувшегося в родной клуб спустя 12 лет."
Махнулся бы с ними тренерами не глядя
