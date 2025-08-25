 
«Урал» разгромил «Волгу» и вернулся на второе место в Первой лиге

вчера, 18:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)4 : 0Логотип футбольный клуб Волга (Ульяновск)ВолгаМатч завершен

В матче шестого тура первенства российской Первой лиги екатеринбургский «Урал» разгромил «Волгу» из Ульяновска с результатом 4:0.

На 5-й минуте защитник гостей Айдар Хабибуллин направил мяч в свои ворота. На 26-й перевес «Урала» увеличил Роман Акбашев, а во втором тайме дубль оформил Максим Воронов, отличившись на 53-й и 65-й минутах.

Клуб из Екатеринбурга вернулся на второе место турнирной таблицы. В шести матчах «Урал» набрал 15 очков.

«Волга», оставшись с 4 очками, опустилась на 15-е место.

30 августа «Волга» примет тульский «Арсенал». 31 августа «Урал» сыграет дома с лидером Первой лиги «Факелом».

4n33ny6r5j2f
4n33ny6r5j2f
вчера в 20:19
Во встрече с Факелом будут решать кому первое место
