Родриго просит агентов искать новые варианты, несмотря на желание остаться

вчера, 15:41

Крайний нападающий «Реала» попросил своих агентов и изучить возможные варианты продолжения карьеры, несмотря на заявления его окружения о желании остаться в мадридском клубе.

Сообщается, что Родриго серьезно задумывается о возможности ухода из команды. Однако клубы, проявлявшие к нему интерес, считают, что вингер не совсем уверенно настроен по поводу своего решения.