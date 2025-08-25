Родриго просит агентов искать новые варианты, несмотря на желание остаться

Крайний нападающий «Реала» Родриго Силва попросил своих агентов Пини Захави и Киа Джурабчиана изучить возможные варианты продолжения карьеры, несмотря на заявления его окружения о желании остаться в мадридском клубе.
Сообщается, что Родриго серьезно задумывается о возможности ухода из команды. Однако клубы, проявлявшие к нему интерес, считают, что вингер не совсем уверенно настроен по поводу своего решения.
Так что кроме себя любимого бразильцу винить больше некого. Теперь или в глубокий резерв, или на выход.
