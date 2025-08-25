 
Родриго просит агентов искать новые варианты, несмотря на желание остаться

вчера, 15:41

Крайний нападающий «Реала» Родриго Силва попросил своих агентов Пини Захави и Киа Джурабчиана изучить возможные варианты продолжения карьеры, несмотря на заявления его окружения о желании остаться в мадридском клубе.

Сообщается, что Родриго серьезно задумывается о возможности ухода из команды. Однако клубы, проявлявшие к нему интерес, считают, что вингер не совсем уверенно настроен по поводу своего решения.

95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:11
Вчера Родриго всем доказал, что к нему относятся очень несправедливо! Он хорошо играл слева.
Hamman
Hamman
вчера в 20:22
В который раз уже читаю комментарии о Родриго и всё больше утверждаюсь во мнении что самые неблагодарные болельщики это футбольные болельщики. Слишком быстро все позабыли как молодой, скромный и очень талантливый бразилец вытаскивал казалось бы уже проигранные матчи. Противостояние с Ман Сити в сезоне 21-22 Лиги Чемпионов чего стоит! Конечно же в том сезоне У меня глубокая уверенность что тот сезон вытащили три игрока Реала - Карим, Тибо и Родриго!
Родриго не унывать, а работать с утроенной настойчивостью! Пускай посмотрит историю Бензема в Реале. Чего только не натерпелся от болельщиков Карим в своей карьере! Поливали его отменным 62ом и выпроваживали каждый год из клуба, но терпение и труд Карима плюс доверие дяди Флорентино помогли ему выстоять и в конце концов вырасти в легенду Реал Мадрид.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:21
83х летний еврейчик Захави может и пристроит его куда то.
42q546mygyak
42q546mygyak
вчера в 18:41
Короче сам не знает, что больше хочет
74hhsnr2z6tk
74hhsnr2z6tk
вчера в 18:31
Родриго !Кидай Африканский Реал!!!
4cd34mc9pba8
4cd34mc9pba8
вчера в 18:25
Соломку стелит, всё правильно..
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:50, ред.
Кто ему доктор. Вчера Алонсо предоставил ему место в старте. Тем более поставили его на его любимый левый фланг, потеснив самого Винисиуса. Что показал Родриго за отведённое ему время в основе? - Ничего. В первом тайме ещё как-то барахтался, суетился, а во втором и вовсе растворился. Еще и выразил недовольство, что его заменили.

Так что кроме себя любимого бразильцу винить больше некого. Теперь или в глубокий резерв, или на выход.
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 17:18
Ну он вчера в очередной раз утвердил мнение Алонсо, что не тягаться ему за место в основе. Справа я так понял будет бегать мастантуоло/диас, ну и все пожалуй. Слева ему вообще не светит ничего. Он вчера так расстроился, бегает по ноча, а его в основу не ставят, плачет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:08
Вспомнился эпизод из фильма "Кавказская пленница" , где Вицин трепыхается на дороге между Никулиным и Моргуновым))) не знаю , но почему то мне Родриго напомнил Вицина))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:44
И хочется, и колется...
