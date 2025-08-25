 
Артём Дзюба негативно высказался о трансферной политике «Спартака»

вчера, 14:44

Воспитанник «Спартака», ныне выступающий за «Акрон», Артем Дзюба раскритиковал трансферную политику «красно-белых».

Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное. Когда они берут сначала человека за € 20 млн и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит… Для меня это загадка.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32
Он не высказывался негативно о трансферной политике....Дзюба вообще аполитичен...и тем более такой позитивный субъект априори не может быть негативным...

Тут скорей камень в тренерский штаб-огород........
Почему не всё согласно прейскуранта....как у Семака....
Стоишь 35 млн - иди играй...результат вторичен...если ты Глушенков обошедшийся всего за 6 млн - сиди смотри футбол ...с лавки....
v5k6j7yq8r4n
v5k6j7yq8r4n
вчера в 16:40
Даже Артёмка переживает за Спартак
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:38
Видимо спит и видит , что бы со всеми своими регалиями закончить свой путь в Спартаке , а не во в флагмане" российского футбола...)))))... хитрец...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:39, ред.
Так Артём и не понял что в Спартаке происходит и зачем они брали игрока за 20 млн. Рекламные эффекты Артём, всё ради них. Покупка Дзюбы видимо не давала столь хороших продаж нефтепродуктов как покупка Ливая Гарсии. Ну и конечно руководители из Лукойла так себя ставят что их грех не развести на пару распильных трансферов чем Какахигае не промедлил заняться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
А может, Артём, после карьеры игрока в спортивные чиновники метит - вот и тренируется раздавать ценные указания?)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:24
Если взяли ЧЕЛОВЕКА за 20 млн, то какие еще один и второй? Где логика?
lotsman
lotsman
вчера в 15:23
Артём рассчитывал что клуб, который дал ему путёвку в футбольную жизнь, откроет ему двери для завершения карьеры. Чтобы завершить карьеру футболиста в родном клубе, где он родился как футболист. Но в Спартаке почему то не поняли его желания.)
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:14
Возможно он и прав))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:02
Похоже началась неделя дзюбиньо))))
54sbxvft7xtc
54sbxvft7xtc
вчера в 14:51
У спартака такая тактика, Дзюба что не понимает, что в этой команде футбол не главное, главное, обеспечить околоспартаковскую верхушку стабильно высоким доходом.
