Артём Дзюба негативно высказался о трансферной политике «Спартака»

Воспитанник «Спартака», ныне выступающий за «Акрон», Артем Дзюба раскритиковал трансферную политику «красно-белых».
Если бы они хотели на что-то претендовать, взяли бы меня, наверное. Когда они берут сначала человека за € 20 млн и один выходит на 90-й минуте, а второй вообще не выходит… Для меня это загадка.
Тут скорей камень в тренерский штаб-огород........
Почему не всё согласно прейскуранта....как у Семака....
Стоишь 35 млн - иди играй...результат вторичен...если ты Глушенков обошедшийся всего за 6 млн - сиди смотри футбол ...с лавки....
