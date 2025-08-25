 
В Госдуме могут лишить Клаудиньо российского гражданства

вчера, 14:55

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что поручил своим помощникам разобраться в ситуации и подготовить запрос в правоохранительные органы относительно бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо.

Когда гражданин РФ, такой как Клаудиньо, заявляет о неподдержке страны, осуждает СВО и уезжает за границу, он попадает под российское законодательство. Если его действия нарушают закон, предусмотрены меры. Клаудиньо получил гражданство как поощрение за спортивные достижения, но сейчас делает заявления, противоречащие интересам страны.

Я поручил юристам в Госдуме изучить ситуацию и подготовить запрос в правоохранительные органы. Если подтвердится нарушение, я буду рассматривать вопрос о лишении гражданства. Пока необходимо внимательно оценить ситуацию и дождаться результатов проверки.

Ранее в интервью бразильскому изданию Flashscore Клаудиньо признался, что решил покинуть Россию из-за военного конфликта на Украине.

