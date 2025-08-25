Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщил, что поручил своим помощникам разобраться в ситуации и подготовить запрос в правоохранительные органы относительно бывшего футболиста «Зенита» .

Когда гражданин РФ , такой как Клаудиньо, заявляет о неподдержке страны, осуждает СВО и уезжает за границу, он попадает под российское законодательство. Если его действия нарушают закон, предусмотрены меры. Клаудиньо получил гражданство как поощрение за спортивные достижения, но сейчас делает заявления, противоречащие интересам страны.

Я поручил юристам в Госдуме изучить ситуацию и подготовить запрос в правоохранительные органы. Если подтвердится нарушение, я буду рассматривать вопрос о лишении гражданства. Пока необходимо внимательно оценить ситуацию и дождаться результатов проверки.