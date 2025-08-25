 
Карпин – о Миранчуке: «Никто не любит бегать»

вчера, 17:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на критику Антона Миранчука со стороны президента «Сьона» Кристиана Константина.

Ранее Константин, рассуждая о трудностях адаптации российского полузащитника в «Сьоне», заявил следующее:

Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать.

Карпин по этому поводу высказался так:

Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист.

Миранчук перешел из «Сьона» в «Динамо» за 1,7 млн евро и дебютировал в победном матче против «Пари НН».

Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 00:21
Ну а даже если и сказал. Он тренер, может на эмоциях ляпнуть, хотя я этого не одобряю. Не уверен, что надо на этом зацикливаться, сегодня так сказал, завтра подбодрил- обычный рабочий процесс... Тот же, В.А.Маслов мог обидеть, по национальному вопросу, да так, что игрок мог уйти из Торпедо. Если захочешь, как нибудь расскажу. Да мало ли чего в тренерской работе бывает. Никто не идеален.
Ладно, перетерли и забыли. Я не склочник, всегда готов к компромиссу.))) Если не секрет, сколько тебе лет?
Будь здоров!
CCCP1922
CCCP1922 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00
Ты подзабыл, но слова, обидные для любого игрока, Карпин сказал после матча с ЦСКА. 17 августа лента новостей соккера. Кстати, наши комментарии рядом. Надеюсь мое сообщение прочитаешь не ты один. Спокойной ночи!!!
112910415
112910415
вчера в 19:45
Большой босс своего прикроет! )
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Не следил за игрой Динамо если честно. Карпин пришел хосподя народный герой смотрим
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 18:35
Вот и я не знаю.
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:34
Не знаю
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 18:33
Что не честно?
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
Не честно. А насчет Миранчука его под напом ставить надо
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 18:31
Очень надеюсь, дай БОГ!!!!!!!
Дружище, ты не помнишь, когда и что, Карпин плохого говорил про Бителло?
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
Норм переход приживется
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:29
А когда и как, он сделал Бителло крайним?
twk2zt2ueqzr
twk2zt2ueqzr
вчера в 18:00
В Динамо за большие деньги тоже можно походить.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:56
Карпин любит покрасоваться. Надо же, снизошёл до игрока, поддержал его... Но ведь Константин просто сказал правду. А Карпин? Сегодня поддержал игрока, а завтра, не моргнув глазом, сделает его крайним. Пожалуйста, живой пример - Бителло. В любом случае за результат будет отвечать главный тренер. Правда в Спартаке Карпину удалось избежать даже публичного анализа своей работы.
Capral
Capral
вчера в 17:30
Блин, я реально поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Валера в своём репертуаре!!!!!!! Интересно было бы посмотреть на его лицо, в этот момент... Может Валера рассмешить, с его топорным юмором.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Судя по всему Валера и Антоша должны сработаться...)))
