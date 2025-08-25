Карпин – о Миранчуке: «Никто не любит бегать»

1756131428

вчера, 17:17

Главный тренер московского «Динамо» отреагировал на критику со стороны президента «Сьона» .

Ранее Константин, рассуждая о трудностях адаптации российского полузащитника в «Сьоне», заявил следующее:

Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать.

Карпин по этому поводу высказался так:

Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист.

Миранчук перешел из «Сьона» в «Динамо» за 1,7 млн евро и дебютировал в победном матче против «Пари НН».