Карпин – о Миранчуке: «Никто не любит бегать»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на критику Антона Миранчука со стороны президента «Сьона» Кристиана Константина.
Ранее Константин, рассуждая о трудностях адаптации российского полузащитника в «Сьоне», заявил следующее:
Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать.
Карпин по этому поводу высказался так:
Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист.
Миранчук перешел из «Сьона» в «Динамо» за 1,7 млн евро и дебютировал в победном матче против «Пари НН».