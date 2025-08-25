ЦСКА не собирается отпускать Кисляка

Генеральный директор ЦСКА отреагировал на информацию по поводу возможного ухода из команды полузащитника :

Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. Насколько я знаю, «Галатасарай» уже опроверг свой интерес. У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придёт предложение, которое клуб сочтёт адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас. Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было.