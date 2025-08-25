 
ЦСКА не собирается отпускать Кисляка

вчера, 17:24

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию по поводу возможного ухода из команды полузащитника Матвея Кисляка:

Мы не готовы отпускать Кисляка в это трансферное окно. Слухов об интересе турецких клубов действительно очень много. Насколько я знаю, «Галатасарай» уже опроверг свой интерес. У нас нет планов расставаться с Матвеем в ближайшее время. Когда-то, наверное, придёт предложение, которое клуб сочтёт адекватным и которое будет интересно Матвею. Но не сейчас. Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было.

112910415
112910415
вчера в 21:04
Совершенно некуда спешить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:52
А паспортисты это Сантос, Вендел и потенциально еще 5 кариок с Копакабаны? Кстати одного ( Клаудиньо) уже лишили звания паспортиста. Так что теперь Шурику труднее придется паспорта выдавать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:48
Дело футболиста - играть в футбол, а "выступать" - обязанность пресс- службы клуба, либо менеджмента. В курсе?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:45
только если паспортисты перечитают тщательно выбранные книги от минспорта.
дегтярев лично эти книги рекомендует футболистам)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:49
Скоро жесточайший и беспощаднейший лимит всех паспортистов на поле выгонит....
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:26
все зависит от отношения к делу.
у нас и Глущенков вдруг остановился и мало играет.
cska1948
cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:15
Повзрослеет и спасибо за это скажет.
cska1948
cska1948
вчера в 19:13
Что вы всех мало-мальски заигравших футболистов сватаете в Европу? Из всех российских футболистов, кто сейчас в Европе стабильно играет, только Головин, который не стал звездой не самого сильного французского клуба. Уверен, Головин и в России сейчас играл бы не хуже, чем в Монако.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:11
Немного неуважительно к нашему первенству....
Я например не верю что кто то из РПЛ сейчас прям засияет на еврофутбольном горизонте...
Советская школа подготовки дала немала игроков в конце прошлого века которые действительно заявили о себе в европах.....
Постсоветская уже была уровнем пониже...в начале данного века....
Ну а нынешнюю школу подготовки отлично характеризует пример нынешнего динамовца Миранчука..."Оказывается там..даже в Сьонах бегать надо"....
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 19:06
С Кисляком мы возьмём Чемпионство в этом году,а потом,возможно,он поедет в Европу)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:29
Не сейчас, так через год. Лучшие должны играть в лучших лигах Европы
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:23
Что то не ладно....
Не пустили парня к туркам...
По игре Матвея будет понятно...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:18
Ключевая фраза: - "Официальных предложений по Кисляку в это трансферное окно не было"... Она закрывает все возможные пути для различных спекуляций. Вот бы ещё и Матвей сам выступил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:14
Рановато ему пока уходить из ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:42
Вот и ладненько, Матвей в ЦСКА хорошо прогрессирует, удачных игр ему. Пусть обрастает мясом)))).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:37
Надо еще набраться опыта - это точно !
Ternan
Ternan
вчера в 17:26
Ну и уходить надо очень осознанно, тот же Захарян убежал покорять Европу, и где он...
