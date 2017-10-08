Конте покинет Англию в конце сезона

По предположениям многих СМИ, главный тренер «Челси» Антонио Конте покинет Англию в конце этого сезона.



«Милан» и «Интер» - одни из фаворитов в качестве продолжения карьеры для Конте, который не единожды заявлял, что рано или поздно, но планирует возвращение на родину. Из-за многочисленных конфликтов с руководством клуба и скандалом вокруг Диего Косты, итальянский тренер вполне вероятно скоро отправится домой. А если учитывать тот факт, что руководство «Челси» никогда не славилось привязанностью к тренерам, то все становится более чем вероятным.



Ранее Моджи говорил, что «Милан» для Конте является идеальным клубом.

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