В ПСЖ хотят видеть Жардима новым тренером клуба

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим летом может возглавить ПСЖ.

Сообщается, что спортивный директор парижан Антеро Энрике уже определился с тем, кто заменит Унаи Эмери на посту главного тренера клуба, если испанец не сумеет показать с командой достойных результатов.

Жардим впечатлил многих, когда в прошлом сезоне привел «Монако» к золотым медалям чемпионата Франции, а также дошел с клубом до полуфинала Лиги чемпионов.

Контракт португальского специалиста с монегасками рассчитан до 2020 года.

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