В ПСЖ хотят видеть Жардима новым тренером клуба

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим летом может возглавить ПСЖ.
Сообщается, что спортивный директор парижан Антеро Энрике уже определился с тем, кто заменит Унаи Эмери на посту главного тренера клуба, если испанец не сумеет показать с командой достойных результатов.
Жардим впечатлил многих, когда в прошлом сезоне привел «Монако» к золотым медалям чемпионата Франции, а также дошел с клубом до полуфинала Лиги чемпионов.
Контракт португальского специалиста с монегасками рассчитан до 2020 года.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте