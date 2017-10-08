Дешам: «Осталась ещё одна игра, и всё зависит только от нас»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам после победы над Болгарией в отборочном матче ЧМ-2018, отметил, что его команде необходимо выиграть и в заключительной встрече против Беларуси, чтобы гарантировать первое место в группе и напрямую выйти на чемпионат мира:

«Это была тяжёлая игра, где мы допустили много ошибок. Второй тайм мы провели не так хорошо, соперник был более агрессивен.

Осталась ещё одна игра, и всё зависит только от нас. Во вторник мы должны победить. Я так же уверен в успехе, как был уверен и перед этим матчем».

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